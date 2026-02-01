Previsión meteorológica para este domingo, 1 de febrero: cielos nubosos, con precipitaciones débiles

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 1 de febrero, cielos nubosos, con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, más intensas en las sierras.

La temperaturas máximas en ascenso en el Noroeste; el resto, con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y en las sierras.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.