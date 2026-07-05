Previsión meteorológica para este domingo, 5 de julio: Cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 5 de julio, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste.

Las temperaturas permanecerán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.