Previsión meteorológica para este domingo, 2 de noviembre: cielos nubosos, sin descartar lluvias en las sierras

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 2 de noviembre, intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras de madrugada.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso y los vientos soplarán flojos a moderados del oeste o noroeste, ocasionalmente fuertes en el Altiplano durante la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.