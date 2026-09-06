Previsión meteorológica para este domingo, 6 de septiembre: cielos nubosos con nubes medias y altas

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 4 de septiembre: aviso amarillo por calor en la Vega del Segura y Altiplano - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 6 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el Noroeste por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el interior y en ligero ascenso en el litoral; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.