Previsión meteorológica para este jueves, 22 de enero: cielos nubosos y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 22 de enero, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a primeras y últimas horas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto, y las máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes con rachas muy fuertes en las sierras del interior y durante la primera mitad del día en el litoral.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.