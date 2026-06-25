Previsión meteorológica para este jueves, 25 de junio: cielos poco nubosos y temperaturas en descenso

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 25 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas irán en descenso, aunque las mínimas permanecerán localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a suroeste por la tarde, con intervalos moderados en el interior.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.