Previsión meteorológica para este jueves, 26 de febrero: cielos despejados y temperaturas en ligero descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 26 de febrero, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ligero descenso, salvo las mínimas del litoral que irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente este en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.