MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 26 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas débiles en las sierras del Noroeste; máximas con pocos cambios. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en las sierras.

En concreto, se esperan 3 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 19 de máxima en Murcia; y 3 de mínima y 14 de máxima en Yecla.