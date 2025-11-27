Previsión meteorológica para este jueves, 27 de noviembre: temperaturas mínimas en descenso y cielos despejados

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 27 de noviembre, cielos despejados.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas débiles en el norte de la Región, y las máximas en ascenso en el Noroeste y con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte, disminuyendo a flojos variables por la tarde.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.