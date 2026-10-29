Previsión meteorológica para este jueves, 29 de octubre: no se descartan precipitaciones débiles en la mitad sur

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 29 de octubre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, tendiendo a despejarse por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales en la mitad sur de la comunidad.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo en el extremo noroeste, donde irán localmente en descenso, y los vientos soplarán flojos variables, con predominio de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 27 de máxima en Murcia; y 11 de mínima y 24 de máxima en Yecla.