Previsión meteorológica para este jueves, 30 de octubre: cielos muy nubosos o cubiertos y temperaturas estables

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 30 de octubre, cielos muy nubosos o cubiertos, con probables chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, abriéndose claros a partir de la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo las máximas, que irán en ascenso en el litoral, y los vientos soplarán flojos a moderados del suroeste, con intervalos fuertes en el litoral, girando a noroeste y tendiendo a disminuir en general a lo largo de la mañana.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.