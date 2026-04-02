Previsión meteorológica para este jueves, 2 de abril: cielos poco nubosos y mínimas en ligero ascenso

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 2 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán entre flojos y moderados del noroeste, girando a componente sur en el litoral a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.