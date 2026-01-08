Previsión meteorológica para este jueves, 8 de enero: temperaturas en ascenso y heladas débiles en las sierras

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 8 de enero, cielos poco nubosos o despejados y heladas débiles en las sierras.

Las temperaturas irán en ascenso, localmente notable, y los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 5 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.