Previsión meteorológica para este jueves, 9 de julio: cielos poco nubosos y temperaturas significativamente altas

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 9 de julio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o permanecerán sin cambios; y las máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 39 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 41 de máxima en la ciudad de Murcia.