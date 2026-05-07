Previsión meteorológica para este jueves, 7 de mayo: aviso amarillo por lluvia y tormenta en toda la Región

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 7 de mayo, cielos cubiertos, con chubascos localmente fuertes y tormentas ocasionales que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes; tendiendo a abrirse algunos claros al final de la tarde.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios; máximas en descenso, más acusado en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este durante las horas centrales.
La Aemet ha establecido aviso amarillo por lluvia y tormenta entre las 12.00 y las 22.00 horas, con posibilidad de granizo, en toda la Región.
En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.