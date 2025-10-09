Previsión meteorológica para este jueves, 9 de octubre: aviso naranja en Cartagena por lluvias y amarillo en el resto

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 9 de octubre, cielos muy nubosos con chubascos y tormentas generalizados, fuertes y persistentes, más probables e intensos a partir de la tarde, que pueden ser localmente muy fuertes en el sur de la Región.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas irán en descenso, localmente notable en el interior. Los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes.

La Aemet ha establecido aviso naranja por lluvias y tormentas en Cartagena y amarillo en el resto de la Región. Estos comenzarán a las 10.59 horas y concluirán a las 22.59.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.