Previsión meteorológica para este lunes, 13 de abril: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 13 de abril, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero ascenso. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.