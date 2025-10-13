Previsión meteorológica para este lunes, 13 de octubre: nuboso, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 13 de octubre, cielos nubosos, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos a moderados del nordeste, con intervalos fuertes en el litoral, disminuyendo en general a partir de la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.