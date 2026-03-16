Previsión meteorológica para este lunes, 16 de marzo: poco nuboso o despejado y temperaturas mínimas en descenso

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de marzo, cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el Noroeste y sin cambios en el resto. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos a moderados de componente norte, tendiendo a flojos variables.
En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.