Previsión meteorológica para este lunes, 19 de enero: cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 19 de enero, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el tercio oriental de la región.

Las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en las sierras. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes al final del día.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 14 de máxima en la ciudad de Murcia.