Previsión meteorológica para este lunes, 3 de agosto: poco nuboso y ligera presencia de polvo en suspensión

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 31 de julio: temperaturas significativamente altas en el interior - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 3 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas la segunda mitad del día. Ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la Región.

Las temperaturas máximas en descenso en el norte de la Región, y con ligeros cambios el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del oeste o suroeste por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.