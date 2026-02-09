Previsión meteorológica para este lunes, 9 de febrero: cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 9 de febrero, Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles durante la madrugada, tendiendo a intervalos nubosos de nubes altas.

Las Temperaturas mínimas en descenso en el Campo de Cartagena, sin cambios en el resto; máximas en ascenso, localmente notable. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas, más probables e intensas en las sierras del Noroeste.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.