Previsión meteorológica para este lunes, 9 de marzo: intervalos nubosos con chubascos ocasionales por la tarde

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 9 de marzo, cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, tendiendo a nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde, poco probables en el litoral. No se descartan precipitaciones débiles de madrugada en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el interior. Vientos flojos variables, aumentando a moderados del suroeste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.