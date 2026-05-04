Previsión meteorológica para este lunes, 4 de mayo: intervalos nubosos matinales, sin descartar precipitaciones

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 4 de mayo, cielos con intervalos nubosos matinales, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, quedando por la tarde en el litoral los cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos que podrían ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos del oeste o suroeste flojos, soplando moderados en las horas centrales del día en el litoral.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.