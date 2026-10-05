Previsión meteorológica para este lunes, 5 de octubre: cielos muy nubosos sin descartar chubascos

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 5 de octubre, cielos muy nubosos, con nubes bajas durante la primera mitad del día, que pueden dejar precipitaciones débiles ocasionales; intervalos de nubosidad media por la tarde, sin descartar chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.