Previsión meteorológica para este martes, 10 de febrero: ascenso de las temperaturas y aviso amarillo por viento

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 10 de febrero, cielos muy nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso, notable para las mínimas. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Noroeste y el Altiplano.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por viento en el Noroeste a partir de las 00.00 y en el Altiplano desde las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.