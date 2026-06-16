Previsión meteorológica para este martes, 16 de junio: cielos poco nubosos y mínimas en ascenso

MURCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 16 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en el tercio oriental de la Región, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.