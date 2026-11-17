MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 17 de noviembre, cielos poco nubosos, que aumentarán a nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o permanecerán sin cambios y las máximas en ascenso y los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, que pueden ser ocasionalmente fuertes y con rachas muy fuertes en las sierras del noroeste. En el litoral se esperan vientos moderados del suroeste.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 8 de mínima y 20 de máxima en Yecla.