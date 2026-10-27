Previsión meteorológica para este martes, 27 de octubre: temperaturas estables y nubes medias por la tarde

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 27 de octubre, cielos poco nubosos aumentando a nubosos de nubes medias por la tarde, nubosidad baja y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla.

Las temperaturas registrarán pocos cambios e irán localmente en descenso las mínimas del Campo de Cartagena, y los vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 10 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 29 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 29 de máxima en Yecla.