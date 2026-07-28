Previsión meteorológica para este martes, 28 de julio: las temperaturas máximas irán en ascenso

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Europa Press Murcia
Publicado: martes, 28 julio 2026 5:32
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MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 28 de julio, cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas y brumas matinales en el interior.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; mientras que las máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán moderados de componente este en el litoral y flojos con intervalos moderados por la tarde en el interior.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.

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