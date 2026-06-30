Previsión meteorológica para este martes, 30 de junio: cielos despejados y máximas en ascenso

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de junio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.