Previsión meteorológica para este martes, 4 de noviembre: nubes bajas y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 4 de noviembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla en las sierras; disminuyendo a poco nubosos por la tarde.
Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables.
En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.