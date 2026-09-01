Previsión meteorológica para este martes, 1 de septiembre: cielos muy nubosos sin descartar chubascos

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MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 1 de septiembre, cielos muy nubosos, sin descartar chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos en el Noroeste; tendiendo a abrirse claros al final de la tarde. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, más acusado en el sureste de la Región; las máximas irán en descenso en las sierras del interior, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este en el litoral.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.