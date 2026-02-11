Previsión meteorológica para este miércoles, 11 de febrero: ascenso de las temperaturas y avisos por viento

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 11 de febrero, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, fuertes con rachas muy fuertes en las sierras.

La Aemet ha establecido aviso por viento para toda la jornada en Altiplano, donde será amarillo, y Noroeste, donde será naranja. También se activará aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa a partir de las 18.00 horas.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.