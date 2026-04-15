Previsión meteorológica para este miércoles, 15 de abril: cielos poco nubosos y máximas en ascenso en el interior

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 15 de abril, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, y las mínimas sin cambios o localmente en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados por la tarde, del norte en el interior y del suroeste en el litoral.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.