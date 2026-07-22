Previsión meteorológica para este miércoles, 22 de julio: aviso naranja y amarillo por altas temperaturas

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 22 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Intervalos de nubes bajas en el litoral. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con probables tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios; máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables.

La Aemet ha establecido aviso naranja en toda la Región de Murcia desde las 13.00 hasta las 21 horas por altas temperaturas. En el Campo de Cartagena y Mazarrón tendrán aviso amarillo en el mismo horario. Además, Altiplano y Noroeste estarán en alerta por tormentas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 25 de mínima y 39 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.