Previsión meteorológica para este miércoles, 24 de junio: cielos poco nubosos y temperaturas estables

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 24 de junio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ligero descenso o permanecerán sin cambios y los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.