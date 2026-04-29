Previsión meteorológica para este miércoles, 29 de abril: probables chubascos en el Noroeste y polvo en suspensión

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 29 de abril, intervalos de cielos nubosos, con probables chubascos ocasionales en el Noroeste; nubes bajas matinales y polvo en suspensión durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en ascenso, localmente notable. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.