Previsión meteorológica para este miércoles, 1 de abril: cielos poco nubosos y temperaturas estables

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 1 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente norte, girando a componente sur en el litoral a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.