Previsión meteorológica para este miércoles, 7 de enero: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 7 de enero, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Heladas débiles en el interior, moderadas en las sierras. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en las sierras.

En concreto, se esperan 3 grados de temperatura mínima y 13 de máxima en Cartagena; -2 de mínima y 9 de máxima en Caravaca de la Cruz; 0 de mínima y 12 de máxima en Lorca; -2 de mínima y 7 de máxima en Yecla; y 3 de mínima y 13 de máxima en la ciudad de Murcia.