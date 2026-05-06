Previsión meteorológica para este miércoles, 6 de mayo: cielos despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 6 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos con chubascos localmente fuertes que podrán venir acompañados de tormentas en el Noroeste por la tarde.

Las temperaturas irán en descenso o localmente sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables con intervalos moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.