Previsión meteorológica para este miércoles, 4 de noviembre: chubascos fuertes en el litoral

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 4 de noviembre, cielos muy nubosos con nubes bajas y medias, acompañados de chubascos ocasionales que podrán ser fuertes y persistentes en el litoral de madrugada y por la tarde, localmente muy fuertes y acompañados de tormentas.

Las temperaturas irán en ascenso o sin cambios; máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, siendo moderados del noreste en el litoral y en el Altiplano.

En concreto, se esperan 8 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 20 de máxima en Murcia; y 6 de mínima y 17 de máxima en Yecla.