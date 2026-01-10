Previsión meteorológica para este sábado, 10 de enero: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 10 de enero, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Nubes bajas y brumas matinales en el Noroeste.

Las temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos moderados del noroeste, amainando al final del día.

En concreto, se esperan 6 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 0 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.