Previsión meteorológica para este sábado, 14 de febrero: nubes bajas matinales, sin descartar precipitaciones

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 14 de febrero, cielos con nubes bajas matinales, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras del Noroeste durante la mañana, quedando después los cielos poco nubosos. Heladas débiles en las sierras del Noroeste. Cota de nieve en 1000 metros.

Las temperaturas en descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes generalizadas.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.