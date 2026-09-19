Previsión meteorológica para este sábado, 19 de septiembre: intervalos nubosos y probables precipitaciones

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 19 de septiembre, cielos con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles ocasionales, sin descartar que puedan ser ocasionalmente fuertes e ir acompañadas de tormentas en el litoral de la Región durante la primera mitad del día.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente norte, girando a componente este con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.