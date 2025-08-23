Previsión meteorológica para este sábado, 23 de agosto: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 23 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en el Noroeste.

Las temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables tendiendo a componente este, ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 25 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.