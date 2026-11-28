MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 28 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 3 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 21 de máxima en Murcia; y 3 de mínima y 18 de máxima en Yecla.