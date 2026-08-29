Previsión meteorológica para este sábado, 29 de agosto: poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado, 29 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde.
Las temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde, con intervalos moderados.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.