Previsión meteorológica para este sábado, 8 de agosto: poco nuboso o despejado, sin descartar tormentas aisladas

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 7 de agosto: tormentas localmente fuertes en el Noroeste - AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - Archivo

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 8 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en el Noroeste, donde no se descartan tormentas aisladas.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur, flojos a moderados.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 38 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.