Previsión meteorológica para este sábado, 1 de agosto: posibilidad de granizo y temperaturas significativamente altas

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 31 de julio: temperaturas significativamente altas en el interior - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 1 de agosto, cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con brisas.
En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 38 de máxima en Caravaca de la Cruz; 25 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.